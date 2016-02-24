Керри: Урегулирование в Сирии в интересах России

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Политическое урегулирование в Сирии в интересах России. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри.

"Частью российской стратегии было защитить (президента Сирии Башара) Асада, который, как они боялись, падет перед напором ДАИШ и "ан-Нусры". Они (Россия) были обеспокоены, что это сильно дестабилизирует их", - сказал Керри, выступая в конгрессе.

"Хотя Россия достигла успеха в защите Асада, но это не конец процесса для России. Россия находится там, на местах, удерживать территорию сложно. Продолжается устойчивое восстание против правительства, и если не будет мира, это проблема для России. Мы считаем, что в долговременной перспективе в интересах России будет работать над долговременной политической трансформацией, дающей стабильность и изменения в Сирии", — отметил госсекретарь США.

По его словам, США по-прежнему считают, что урегулирования нельзя достичь без ухода сирийского президента Асада. При этом урегулирование должно быть результатом компромисса, уточнил Керри.

"То, чем это должно закончиться, заявлено Ираном, Россией, США, ЕС и арабскими странами. Все разделяют представление об единой, стабильной, мирной, защищающей все меньшинства Сирии", — сказал Керри. По его словам, ближайшие недели покажут, "действительно ли Иран и Россия поддерживают процесс реальной трансформации".