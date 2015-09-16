Керри: США никогда не признают КНДР ядерной державой

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты никогда не признают за КНДР право на обладание ядерным оружием.

Об этом, как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщил госсекретарь США Джон Керри.

"Мы не признаем Северную Корею страной, обладающей ядерным оружием", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос после переговоров с главой МИД ЮАР. США "будет продолжать оказывать нажим" на КНДР, чтобы "добиться выполнения ею своих международных обязательств", добавил Керри.

На его взгляд, в отличие от схожего диалога с Ираном в случае с КНДР "может понадобиться нечто большее, чем санкции".

Керри напомнил, что США обсуждают подходы к проблеме денуклеаризации Корейского полуострова с другими странами, в том числе Россией и Китаем.