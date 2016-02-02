Керри: США не рассматривают возможность направления наземных войск в Сирию, Ирак и Ливию

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ США не рассматривают возможность направления наземных войск в Сирию, Ирак или Ливию в целях борьбы с террористической группировкой "Исламское государство".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в Риме по завершении совещания "малой группы" в составе 23 стран возглавляемой Вашингтоном международной коалиции по борьбе с ИГ.

По его словам, президент США Барак Обама "не хочет широкомасштабного вмешательства в Сирии, если только вдруг не будет обнаружено оружия массового уничтожения или в случае каких-то других особо серьезных происшествий".

Керри указал, что глава государства с самого начала "со всей ясностью заявлял, что не хочет направлять наземные войска ни в Сирию, ни в Ирак, ни в Ливию". "Мы считаем, что можно применять стратегию, не требующую такой меры. Разумеется, это не исключает подобного шага в случае необходимости. Но пока такой необходимости не предвидится", - заверил госсекретарь США.