Керри: США готовы свернуть санкции против РФ при выполнении соглашений

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ США готовы свернуть санкции против России при выполнении минских соглашений, заявил в четверг госсекретарь США Джон Керри, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы будем судить о приверженности России и сепаратистов (соблюдению соглашений) по их действиям, а не по словам. Как мы уже давно говорили, США готовы рассмотреть сворачивание санкций по России, когда минские соглашения от сентября 2014 года и нынешнее соглашение будут полностью реализованы. Это включает полное прекращение огня, вывод всех иностранных солдат и вооружений с Украины, полное восстановление украинского контроля над международной границей и освобождение всех заложников", - сказал Керри.