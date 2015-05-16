Керри: Соглашение по иранскому атому может стать примером для КНДР

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри надеется, что заключение соглашения по иранской ядерной программе может положительно повлиять на КНДР и побудить страну возобновить переговоры по атому. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Керри полагает, что соглашение по иранской ядерной программе может оказать "положительное влияние" на КНДР и продемонстрировать, что отказ от ядерного оружия ведет к улучшению экономической ситуации в стране. При этом госсекретарь отметил, что неизвестно, может ли руководство Северной Кореи "усвоить" это послание.
News DepartmentАвтор новости
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