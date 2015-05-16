Керри: Соглашение по иранскому атому может стать примером для КНДР

Керри полагает, что соглашение по иранской ядерной программе может оказать "положительное влияние" на КНДР и продемонстрировать, что отказ от ядерного оружия ведет к улучшению экономической ситуации в стране. При этом госсекретарь отметил, что неизвестно, может ли руководство Северной Кореи "усвоить" это послание.