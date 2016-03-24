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    Керри: Россия и США смогли добиться прогресса по многим сложным вопросам

    Госсекретарь США провел встречу с главой МИД России в Москве

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Россия и США смогли добиться прогресса по многим сложным вопросам. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом  заявил госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве. 

    В вопросах доставки гуманитарной помощи и прекращения насилия в Сирии необходимо сделать больше, отметил госсекретарь.

    Д. Керри заявил, что режим прекращения огня в Сирии еще хрупкий, но соблюдается. 

    Госсекретарь США сообщил также, что уровень насилия в Сирии, по некоторым оценкам, сократился на 85%-90%

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