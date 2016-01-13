Керри: "психопатов" из ИГИЛ нельзя называть "Исламским государством"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри против того, чтобы называть "Исламским государством" ближневосточную экстремистскую группировку, известную как ИГИЛ. Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Это не столкновение цивилизаций. Нет ничего цивилизованного в ИГИЛ. Это варвары, это шаг назад во времени, не на годы, а на столетия. Это столкновение не цивилизаций, а культур и современности, столкновение с участием отсталых людей, которые нашли ложные объяснения своих действий, пытаются захватить великую религию", - сказал Керри в Вашингтоне.

"Некоторые называют их ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Леванта), но в них нет ничего, что можно назвать исламским, и ничего, что можно назвать государством. ИГИЛ — это в буквальном смысле воплощение зла, психопаты, которые убивают и насилуют. Во многих случаях это искатели приключений, во многих — преступники. Они пытают и грабят и называют это божьей волей", - сказал Керри.

В качестве особо варварского поступка он назвал действия боевика ИГИЛ, который казнил собственную мать, просившую его уйти из террористического группировки.

"ИГИЛ потерпят поражение", - добавил Керри и сказал, что можно ожидать новых шагов против группировки, но не привел деталей.