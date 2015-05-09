Керри призывал не забывать цену победы во Второй мировой войне

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/Госсекретарь США Джон Керри призвал не забывать, за что воевали солдаты Второй мировой войны и совместно отстаивать верховенство закона и права человека в мире, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Жизненно необходимо помнить в этот день, за что велась та война и какой ценой далась победа", - говорится в распространенном госдепартаментом заявлении Керри.

"Сегодня, когда мы думаем о прошлом, мы берем на себя ответственность за исполнение (взятых тогда) обязательств вершить правосудие, исполнять закон, совместно с союзниками и друзьями прилагать усилия для защиты прав и достоинства каждого человека. Мы должны это тем, кто отдал так много за нашу свободу", - отметил Керри.

По его словам, в результате войны на пространстве Европы "возникли новые обязательства по обеспечению прав человека, взаимному процветанию и миру". "С ними же возникла общая убежденность в необходимости быть бдительными в отношении тех, кто злоупотребляет властью для уничтожения других и прибегает к насилию в политических целях", - отметил госсекретарь США.

В пятницу глава американской дипломатии принял участие в памятных мероприятиях по случаю 70-й годовщины победы над нацистской Германией в Париже.