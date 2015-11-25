​Керри призвал Россию и Турцию к спокойствию и диалогу

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри призвал власти России и Турции к спокойствию и диалогу после инцидента со сбитым российским Су-24.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Такое заявление он сделал в разговоре с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

Керри подчеркнул, что нельзя допустить эскалации напряженности между двумя странами, в частности в Сирии. Он также рассказал о важности дипломатического решения проблемы.

В свою очередь Лавров указал на «грубое нарушение российско-американского меморандума об обеспечении безопасности полетов боевой авиации в Сирии», сообщили в российском дипломатическом ведомстве. Он добавил, что США брали на себя ответственность за соблюдение этих правил всеми участниками возглавляемой ими коалиции, включая Турцию.