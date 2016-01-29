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    Керри примет участие в конференции доноров Сирии в Лондоне 3 февраля

    В донорской конференции по Сирии в Лондоне будут участвовать 25 стран

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джим Керри примет участие в конференции стран-доноров Сирии в Лондоне 3 февраля, сообщил в пятницу госдепартамент, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    В конференции будут участвовать 25 стран, сопредседателями встречи будут Великобритания, Германия, Норвегия, Кувейт и ООН.

    Как ожидается, конференция обсудит перспективы Сирии на будущее, в том числе поможет собрать средства для поддержки страны и региона. Средства необходимы на гуманитарные цели, образование и создание рабочих мест, заявила ранее в пятницу представитель правительства ФРГ Кристиане Виртц.

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