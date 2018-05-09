Керри подверг резкой критике решение Трампа выйти из иранской сделки

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ Бывший госсекретарь США Джон Керри и экс-министр энергетики США Эрнест Монис подвергли во вторник резкой критике решение американского лидера Дональда Трампа выйти из соглашения по иранской ядерной программе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по мнению Джона Керри, "вместо того, чтобы отталкиваться от беспрецедентных мер по проверке нераспространения ядерного оружия, это решение создает риск отказа от них и отбрасывания мира на ту грань, где мы находились несколько лет назад".

"Сегодняшнее объявление [Трампа] ослабляет нашу безопасность, нарушает обещание Америки, изолирует нас от наших европейских союзников, подвергает Израиль повышенному риску, укрепляет иранских сторонников консервативных взглядов и сокращает наши глобальные рычаги воздействия на ненадлежащее поведение Тегерана, нанося ущерб способности будущих администраций заключать международные соглашения", - подчеркнул бывший глава Госдепартамента в распространенном заявлении.

Керри подчеркнул, что "степень ущерба" будет зависеть от действий Европы и Ирана. "Это [выход из сделки] не в интересах Америки. Мы все должны надеяться, что мир сможет сохранить соглашение по ядерной программе [Тегерана]", - заключил экс-госсекретарь.

Бывший министр Монис, который принимал непосредственное участие в предшествовавших заключению соглашения переговорах, считает решение нынешней администрации ошибкой. "Сегодняшнее решение президента Трампа выйти из иранской ядерной сделки является серьезной стратегической ошибкой, которая не только наносит ущерб способности Соединенных Штатов предотвратить получение Ираном материала для ядерного оружия, но и ограничивает нашу способность предотвращать распространение и использование ядерного оружия, работать с союзниками и партнерами по вопросам, вызывающим глобальную обеспокоенность и защищать наши интересы на Ближнем Востоке на протяжении многих лет, если не десятилетий", - отметил он в распространенном заявлении.

По мнению Мониса, США "в настоящее время нарушают условия сделки, не предлагая заслуживающей доверия альтернативы". Он считает, что Трамп проигнорировал данные МАГАТЭ о выполнении Тегераном условий программы. "Трудно прогнозировать, как все будет развиваться, но президент [Трамп] внес глубокий раздор между Соединенными Штатами и нашими союзниками в Европе и отошел от процесса, который позволил бы провести всестороннее расследование недавно опубликованных Израилем иранских документов", - заключил экс-министр.