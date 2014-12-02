​Керри обвинил Россию в невыполнении обещаний по Украине

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Россия не выполнила свои обещания о прекращении помощи ополченцам на востоке Украины.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Джон Керри по итогам встречи глав МИД стран НАТО.

"Россия не выполнила свои обещания о прекращении любой помощи вооруженным ополченцам, о выводе своих войск, оружия, освобождении заложников, обеспечении работы наблюдателей ОБСЕ и соблюдении суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам госсекретаря, с момента подписания минских договоренностей 5 сентября Россия "отправила напрямую пророссийским ополченцам на востоке Украины несколько сотен единиц военной техники и оборудования, включая танки, БТР и тяжелую артиллерию".