Керри обсудит с Зарифом ядерную программу Ирана в Лозанне 26 марта

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри проведет переговоры с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом по ядерной программе Исламской Республики в Лозанне 26 марта. Об этом сообщила в понедельник заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента Мари Харф, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь Джон Керри отправится в Лозанну, Швейцария, где встретится с министром иностранных дел Ирана Зарифом 26 марта в рамках продолжающихся переговоров при участии ЕС международной "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия) по ядерной программе", - отметила она в ходе регулярного брифинга.

Как ранее заявил Зариф, решение вопросов по техническим деталям предстоит найти в следующем раунде переговоров. По его словам, благодаря усилиям иранской команды переговорщиков и новым решениям, которые были предложены экспертами иранского МИД и Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), были "найдены соответствующие технические и политические решения" тех проблем, которые казались ранее неразрешимыми. Зариф отметил, что странам "шестерки" также требуется больше времени для координации позиций, поскольку, по словам министра, им "приходится учитывать различные политические взгляды, интересы и даже моменты личного характера".

"Шестерка" остается едина в переговорах по ядерному досье ИРИ", - заявил на прошлой неделе Керри.

"Хочу подчеркнуть, что наши переговоры - это именно переговоры "шестерки" с Ираном. Мы едины в задаче, подходах и решимости гарантировать абсолютно мирный характер иранской ядерной программы, - подчеркнул госсекретарь. - Мы согласуем свою стратегию на переговорах по мере того, как мы приближаемся к концу марта - нашей "красной линии".