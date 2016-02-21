Керри объявил о предварительном соглашении с Россией о мире в Сирии

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри объявил о том, что он и глава российского МИД Сергей Лавров согласовали предварительное соглашение об условиях перемирия в Сирии, которое может вступить в силу в ближайшие дни.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости", Керри заявил об этом на пресс-конференции в столице Иордании Аммане вскоре после телефонного разговора с Лавровым, добавив, что еще остаются неразрешенные вопросы.

МИД России выпустил краткое сообщение о телефонном разговоре Лаврова и Керри, согласно которому главы внешнеполитических ведомство двух стран "продолжили согласование модальностей и условий прекращения боевых действий в Сирии за исключением операций против организаций, признанных террористическими Советом Безопасности ООН".

По словам Керри, он ожидает, что самое ближайшее время соглашение об условиях прекращения боевых действий в Сирии обсудят президент США Барак Обама и российский лидер Владимир Путин.

Джон Керри сказал также, что военным путем разрешить сирийский кризис невозможно.