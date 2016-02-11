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    Керри: Нужен прогресс в достижении перемирия и оказании гуманитарной помощи в Сирии

    Об этом госсекретарь США заявил в преддверии заседания Международной группы поддержки Сирии

    Тбилиси. 11 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри настаивает, что прогресс по достижению перемирия в Сирии и обеспечению гуманитарного доступа должен стать условием для обсуждения остальных вопросов урегулирования конфликта.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил перед встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая проходит в преддверии заседания Международной группы поддержки Сирии (МГПС).

    "Очевидно, что в определенный момент времени мы хотим добиться прогресса по вопросам гуманитарного доступа и перемирию для того, чтобы говорить об остальных аспектах конфликта", - сказал он. При этом он отметил, что ожидает "серьезного разговора по всем темам происходящего в Сирии".

    Как ожидается, заседание МГПС состоится в четверг после ряда двусторонних встреч глав МИД стран-участниц группы.

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