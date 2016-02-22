Керри на встрече с Аббасом призвал разрешить ближневосточный конфликт

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом в столице Иордании Аммане призвал к скорейшему урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби.

Керри также подтвердил намерения США содействовать процессу поиска решения в вопросе нормализации ситуации на Ближнем Востоке, для этого Вашингтон будет работать с обеими сторонами конфликта,

"Госсекретарь продолжает призывать к урегулированию и уменьшению насилия, подстрекательства и провокационной риторики", - сообщил Кирби.

Глава американского внешнеполитического ведомства во время встречи подтвердил, что политика США в отношении нелегитимности израильских поселений остается в силе.