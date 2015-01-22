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    Керри: Коалиция против ИГ создала группу, которая будет проводить регулярные встречи

    Вызов ИГ - это глобальная проблема, требующая долговременного глобального ответа

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) создала рабочую группу, которая будет в небольшом составе проводить регулярные встречи. Как отмечает Report, об этом сообщил госсекретарь США Джон Керри по итогам международного совещания союзников в Лондоне.

    "Вызов ИГ - это глобальная проблема, требующая долговременного глобального ответа", - отметил Керри. По его словам, международными усилиями уже удалось сдержать наступление ИГ, а "в некоторых случаях" и обернуть вспять".

    Керри подчеркнул, что все шесть десятков стран коалиции продолжают вносить важный вклад в ее работу. Для текущего руководства действиями союзников будет собираться специально создаваемая группа.

    "Полное пленарное заседание пройдет вновь позднее в этом году", - добавил глава американской дипломатии.

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