Керри: Иран и "шестерка" близки к заключению соглашения "как никогда прежде"

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Тегеран и страны "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) "как никогда прежде" близки к завершению переговорного процесса по иранской ядерной программе. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил госсекретарь США Джон Керри в ходе своего выступления в Нью-Йорке на Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия /ДНЯО/.

В своей речи он подчеркнул, что "мир должен оставаться единым и отвергнуть идею распространения ядерного оружия где бы то ни было". "Сегодня есть возможность достичь исторического прогресса", - продолжил Керри, напомнив, что Соединенные Штаты и "пятерка" (другие 4 члена СБ ООН и Германия) обозначили для Ирана жесткие параметры, которые не дадут Тегерану получить ядерное оружие.

"Эта тяжелая работа не закончена, пока некоторые ключевые вопросы остаются, но мы близки как никогда прежде к заключению хорошего всеобъемлющего соглашения", - заверил Керри. При этом он указал на то, что такой документ будет опираться не на обещания одной из сторон, а на контроль за их выполнением.