Керри и Зариф провели встречу по ядерному досье Ирана в швейцарском городе Монтре

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретились сегодня в швейцарском городе Монтре для продолжения дискуссии по ядерному досье ИРИ.

Как ожидается, переговоры продолжатся во вторник и среду, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Интенсивный график и высокий уровень контактов связан с тем, что сроки выхода на окончательную договоренность по ядерному досье ИРИ поджимают: в конце ноября 2014 года стороны условились, что в окончательном виде соглашение будет готово к 30 июня 2015 года, в то время как достигнуть принципиального политического решения по спорным вопросам планируется уже к концу марта.

Выступая в понедельник днем на брифинге в Женеве, которая находится примерно в 90 км от Монтре, Джон Керри заявил: "Необходима ясность в двух вещах. На настоящий момент никакой сделки не существует. И частичного соглашения также не существует. Если Иран готов пойти на трудные решения, то сделка будет". Госсекретарь пояснил, что нынешние переговоры базируются на принципе: "Ничего не согласовано, пока все не согласовано".

"Наша команда напряженно работает, чтобы преодолеть остающиеся несостыковки в интересах достижения соглашения, которое гарантирует, что иранская ядерная программы носит мирный характер, и это можно проверить", - отметил глава американской дипломатии. По его словам, "мы достигли определенного продвижения, но у нас впереди длинная дорога".

Керри отметил, что "в ближайшие дни и недели будет получен ответ на вопрос: готов или нет Иран сделать трудный выбор".