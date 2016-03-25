​Керри и наследный принц Абу-Даби обсудили Сирию в Москве

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри и наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль-Нахайян обсудили ситуацию в Сирии на встрече в Москве.

Как передает Report, об этом написал в твиттере представитель посольства США в России Уилл Стивенс.

Агентство WAM уточняет, что политики обсудили усилия, которые предпринимаются на международном и региональном уровне для политического урегулирования в Сирии.

Они также подчеркнули важность продолжения работы международной коалиции по борьбе с терроризмом.