Керри и глава МИД Ирана вновь обсудили в Нью-Йорке "ядерный" договор

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керрии провел на полях Генассамблеи ООН переговоры с главой иранского МИД Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщила пресс-служба госдепартамента, информирует Report со ссылкой на РИА «Новости».

"Пользуясь возможностью того, что оба они находятся в Нью-Йорке, перед отъездом госсекретарь Керри и министр иностранных дел Зариф вновь встретились сегодня вечером для дальнейших переговоров по реализации Совместного комплексного плана действий (сделка по Ирану)", — заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

Госсекретарь США и глава МИД Ирана уже встречались в ООН на прошлой неделе. В ходе встречи Керри выразил надежду на сотрудничество двух стран по ближневосточной проблематике, включая Сирию и Йемен.

Иран и "шестерка" международных переговорщиков в ночь на 14 июля достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Сложнейшие переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.