Керри: CША и Саудовская Аравия не обсуждают отправку войск в Йемен

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты и Саудовская Аравия не обсуждают вопрос отправки военных в Йемен для участия в наземной операции против хуситов, заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ни Соединенные Штаты, ни Саудовская Аравия не ведут между собой переговоры по поводу отправки войск в Йемен для наземной операции", - заявил Керри на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адилем аль-Джубейром.