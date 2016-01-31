Керри: целью межсирийских переговоров является достижение перемирия

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Главными целями межсирийских переговоров в Женеве являются достижение перемирия и политического перехода, заявил госсекретарь США Джон Керри, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Он подчеркнул, что "военного решения конфликта нет", поэтому "только политическое решение, поддержанное всеми политическими силами, может помочь преодолеть сирийский кризис и победить ДАИШ (арабское название запрещённой в России террористической группировки "Исламское государство", ИГ).

Керри в очередной раз призвал все стороны, оппозицию и режим президента Сирии Башара Асада сесть за стол переговоров в Женеве без дополнительных условий. Тем не менее, ответственность за гражданскую войну и за то, что ИГ заняло значительную территорию Сирии Керри возложил на Асада, вновь назвав его "магнитом для экстремизма".

Госсекретарь США пообещал, что все стороны политического урегулирования в САР "будут находиться в контакте в ближайшее время, чтобы договориться об обеспечении доступа работников гуманитарных миссий в Сирию для облегчения жизни сирийского народа".

Также Керри напомнил, что переговоры, проходящие в Женеве, должны помочь преодолеть кризис, связанный с потоком беженцев из Сирии.