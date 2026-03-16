    Кэролайн Левитт: Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня может быть отложена

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила возможности отсрочки визита президента США Дональда Трампа в КНР.

    Как передает Report, об этом она сообщила телеканалу Fox News.

    По словам Ливитт, встреча может быть отложена. Условия согласуются на уровне лидеров.

    "Я не думаю, что встреча под угрозой, но вполне возможно, что она будет отложена. Сейчас идут переговоры на уровне лидеров", - сказала она.

    Левитт подчеркнула, что оба лидера (Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин) имеют большое желание провести встречу.

    "Я знаю, что председатель (компартии) Си Цзиньпин очень ждал возможности встретить президента Трампа в Пекине, и президент [Трамп - ред.] с нетерпением ждет этой поездки. Это вопрос времени. Конечно, главная ответственность президента сейчас как главнокомандующего - обеспечить успех операции "Эпическая ярость", чем он и занимается в Белом доме круглые сутки", - сказала она.

    Напомним, что визит Трампа в Китай планируется на начало апреля.

    Последние новости

    18:28

    Чехия планирует в 2026 году провести 6-е заседание МПК с Азербайджаном

    Бизнес
    18:23

    ЕС ввел санкции против Ирана и Китая из-за кибератак

    Другие страны
    18:14

    Петр Бинхак: Чехия заинтересована в зеленых энергокоридорах Азербайджана

    Энергетика
    18:11

    Рахман Мустафаев: Рассчитываем на восстановление турпотока из РФ в Азербайджан в 2026г

    Внешняя политика
    18:10
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы еще девять человек - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    18:09

    Кэролайн Левитт: Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня может быть отложена

    Другие страны
    18:04

    Глава МИД Канады Анита Ананд прибыла в Турцию с визитом

    Другие страны
    18:01

    Азербайджан возобновил поставки чеснока в Казахстан

    АПК
    17:59

    В Эр-Рияде назвали недостоверной публикацию NYT о призывах к ударам по Ирану

    Другие страны
    Лента новостей