Кэролайн Левитт: Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпиня может быть отложена

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила возможности отсрочки визита президента США Дональда Трампа в КНР.

Как передает Report, об этом она сообщила телеканалу Fox News.

По словам Ливитт, встреча может быть отложена. Условия согласуются на уровне лидеров.

"Я не думаю, что встреча под угрозой, но вполне возможно, что она будет отложена. Сейчас идут переговоры на уровне лидеров", - сказала она.

Левитт подчеркнула, что оба лидера (Дональд Трамп и глава Китая Си Цзиньпин) имеют большое желание провести встречу.

"Я знаю, что председатель (компартии) Си Цзиньпин очень ждал возможности встретить президента Трампа в Пекине, и президент [Трамп - ред.] с нетерпением ждет этой поездки. Это вопрос времени. Конечно, главная ответственность президента сейчас как главнокомандующего - обеспечить успех операции "Эпическая ярость", чем он и занимается в Белом доме круглые сутки", - сказала она.

Напомним, что визит Трампа в Китай планируется на начало апреля.