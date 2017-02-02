Кения согласилась направить войска в Южный Судан

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Власти Кении согласились направить войска в Южный Судан в составе региональных сил для защиты мирных жителей от последствий междоусобного конфликта в стране.

Как передает Report, об этом сообщил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по возвращении с саммита Африканского союза, проходившего в Аддис-Абебе 30-31 января.

По его словам, в ходе пребывания в столице Эфиопии он провел встречу с президентом Республики Южный Судан (РЮС) Салвой Кииром, который пообещал сотрудничать в развертывании региональных сил, а также предоставить большую свободу действий миротворческой Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС).

"Мы также достигли соглашения с Кенией о том, что она будет участвовать в региональных силах по защите", - сказал Гутерриш.

Правительство Кении в ноябре объявило о выводе войск из состава МООНЮС в ответ на отстранение своего генерала с поста командующего "голубыми касками" в африканской стране. Он был отправлен в отставку по итогам внутреннего расследования, которое установило, что неэффективное руководство миссией не позволило защитить мирных жителей в разгар насилия в столице страны Джубе в начале июля.