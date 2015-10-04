Кэмерон выступает за членство Великобритании в ЕС, однако на новых условиях

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Премьер- министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступает за то, чтобы Великобритания сохранила членство в Европейском союзе (ЕС), однако на более выгодных условиях. Об этом глава Консервативной партии заявил 4 октября в интервью телекомпании BBC.

"Я надеюсь получить для Великобритании вещи, которые нам нужны, и как только мы их получим, тогда я начну делать усилия, убеждая в необходимости остаться в реформированной Европе", - сказал он.

С момента победы Консервативной партии на парламентских выборах в мае этого года Кэмерон наносит визиты в европейские столицы, ведя переговоры об улучшении условий членства страны в ЕС. Великобританию не устраивает, прежде всего, большое число прибывающих в страну мигрантов из стран Восточной Европы и ограничение полномочий парламента королевства.

Кэмерон, пообещавший во время избирательной кампании провести референдум о членстве Великобритании в ЕС до конца 2017 года, уверен, что ему удастся добиться выполнения своих требований. Если же позиция Лондона не будет услышана, то премьер-министр не исключает, что большинство британцев скажут "нет" членству страны в ЕС. "Я ничего не исключаю", - заявил Кэмерон BBC.