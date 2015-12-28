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    Кэмерон провел экстренное совещание из-за наводнений в стране

    Сообщалось об угрозе для жизни людей в некоторых регионах страны

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон провел экстренное совещание в связи с наводнениями в стране. Об этом он написал в своем твиттере.

    «Я только что провел заседание COBRA из-за беспрецедентного наводнения. Огромная благодарность аварийным службам и военным, которые так много сделали», — написал он, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

    Ранее сообщалось, что в связи с проливными дождями метеослужба Великобритании издала более 300 предупреждений о наводнениях в Англии, Шотландии и Уэльсе. Сообщалось об угрозе для жизни людей в некоторых регионах страны.

    Накануне рождественских праздников на борьбу с последствиями наводнений было привлечено более 700 военнослужащих и сотрудников агентства по охране окружающей среды.

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