Кэмерон призвал бороться с причинами, побуждающих мигрантов покидать свои страны

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Международному сообществу следует не только заниматься спасением мигрантов, пытающихся проникнуть в Европу морским путем, но и бороться с причинами, которые побуждают этих людей покидать свои страны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, посетивший борт задействованного в операции по спасению беженцев в водах Средиземного моря корабля британских ВМС Bulwark в мальтийской столице Валлетте, где открылся двухдневный саммит ЕС-Африка, Report со ссылкой на ТАСС.

"Недосточно лишь одних действий по спасению жизней. У нас должно сложиться подлинное партнерство с теми странами, откуда прибывают люди, и именно этому и посвящен нынешний саммит на Мальте, сближающий позиции африканских и европейских стран для ведения совместной работы", - отметил Кэмерон.

Премьер дал понять, что программа Соединенного Королевства по оказанию помощи в разрешении миграционного кризиса состоит в том, что представители британской стороны могут на местах оказывать помощь правительствам тех стран, которые не справляются с ситуацией и сами не способны побороть коррупцию и другие причины, которые заставляют людей уезжать из своих стран.

Еще одно важнейшее направление в преодолении кризиса - борьба с контрабандистами, которые занимаются нелегальным траффиком рабочей силы в ЕС. "Недостаточно лишь подбирать людей и спасать их жизни - мы должны также заняться преследованием банд уголовников, которые сажают их в лодки", - отметил глава британского кабинета министров. "Мы должны сокрушить эти банды, в этом и состоит следующая стадия этой работы", - подчеркнул Кэмерон.

По утверждению британского премьера, необходимо создать такую систему спасения мигрантов, которая не означала бы их автоматической переправки в страны ЕС. "В конце концов, мы должны порвать связь между попаданием на борт судна и получением шанса поехать в Европу", - пояснил Кэмерон.