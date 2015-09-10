​Кэмерон отказался заключить сделку с Каддафи до начала бомбардировок

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отказался в 2011 году заключить сделку с ливийским лидером Муамаром Каддафи до начала бомбардировок Ливии коалицией западных стран.

Как передает Report, об этом сказано в поступившей 10 сентября на прилавки британских магазинов книге "Кэмерон на Даунинг-стрит, 10" (Cameron at 10), повествующей о первом премьерском сроке нынешнего главы правительства Соединенного Королевства.

Авторы - историк Энтони Селдон и журналист Питер Сноудон - утверждают, что во время военной кампании 2011 года на Даунинг-стрит позвонил экс-премьер Соединенного Королевства Тони Блэр и сообщил Кэмерону, что к нему обратился "ключевой человек, близкий к Каддафи", который желает "заключить сделку". Однако премьер-министр ответил отказом, поскольку "не хотел делать что-либо, что могло быть воспринято как оказание помощи ливийскому лидеру".

Кроме того, в книге утверждается, что некоторые влиятельные британские политики пытались отговорить премьера от начала кампании против Каддафи, но тот был непреклонен. В частности, тогдашний глава службы внешней разведки Джон Сойерс выразил мнение, что "интервенция в Ливию не послужит британским интересам", а глава штаба обороны Дэвид Ричардс и вовсе обвинил главу кабинета министров в том, что тот "устроил неподготовленную кампанию по отстранению Каддафи от власти".