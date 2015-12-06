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    Кэмерон и Обама: Россию и Иран надо привлечь к урегулированию в Сирии

    Стороны обсудили по телефону ситуацию в Сирии и действия коалиции по борьбе с терроризмом

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Урегулирование кризиса в Сирии должно идти политическим путем с участием РФ и Ирана, заявили в воскресенье премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент США Барак Обама, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Телефонный разговор премьера и президента состоялся в пятницу, лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия коалиции по борьбе с терроризмом в регионе. Содержание разговора канцелярия премьера раскрыла в воскресенье.

    "Премьер и президент согласились с необходимостью прогресса на политическом направлении и вовлечении в него (в разрешение кризиса в Сирии) России и Ирана", — сообщила по итогам разговора лидеров канцелярия британского премьера.

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