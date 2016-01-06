Кэмерон до марта отложил визит в Саудовскую Аравию

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон отложил ранее запланированный визит в Саудовскую Аравию как минимум до марта, сообщает газета Times со ссылкой на местных чиновников.

Кэмерон планировал посетить столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в ближайшие недели в рамках деловой поездки по странам Персидского залива, отмечает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По словам источников издания, отмена поездки британского премьер-министра никак не связана с нынешней напряженностью в регионе, вызванной казнью известного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра.

В субботу МВД Саудовской Аравии объявило о казни 47 человек, в том числе Нимра ан-Нимра. Сообщение о его казни вызвало негодование шиитских политических и религиозных деятелей и вылилось в массовые протесты, которые привели к разрыву дипломатических отношений между Эр-Риядом и Тегераном. Из солидарности с Эр-Риядом — одним из лидеров арабского суннитского мира — дипломатические отношения с Ираном прекратили Бахрейн и Судан.