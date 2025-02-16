Келлог заявил, что Россия должна будет пойти на территориальные уступки

России необходимо будет пойти на территориальные уступки, а также сократить свои вооруженные силы и отказаться от их использования в будущем.
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По его словам, на уступки "может пойти и Украина". Кроме того, Келлог оценил, насколько эффективными сейчас являются санкции против РФ.
"Они на уровне 6 из 10. Но их реализация на уровне - 3 из 10. Нужны такие санкции, которые бьют по экономике. Мы такое делали в прошлом с Ираном, мы накладывали санкции, которые очень сильно сломили эту страну", - подчеркнул он.