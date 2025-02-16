О нас

Келлог заявил, что Россия должна будет пойти на территориальные уступки

Келлог заявил, что Россия должна будет пойти на территориальные уступки России необходимо будет пойти на территориальные уступки, а также сократить свои вооруженные силы и отказаться от их использования в будущем.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 00:38
Келлог заявил, что Россия должна будет пойти на территориальные уступки

России необходимо будет пойти на территориальные уступки, а также сократить свои вооруженные силы и отказаться от их использования в будущем.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, на уступки "может пойти и Украина". Кроме того, Келлог оценил, насколько эффективными сейчас являются санкции против РФ.

"Они на уровне 6 из 10. Но их реализация на уровне - 3 из 10. Нужны такие санкции, которые бьют по экономике. Мы такое делали в прошлом с Ираном, мы накладывали санкции, которые очень сильно сломили эту страну", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
В селе Хыдырлы Агдамского района обнаружены человеческие останки
14 февраля 2025 г. 10:36
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?
13 февраля 2025 г. 15:24
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
Посол: Литва и Азербайджан обсуждают проведение очередного заседания межправкомиссии
10 февраля 2025 г. 13:00
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
Эксперт: Транзитные маршруты из Китая в Европу через Казахстан наиболее конкурентоспособны
5 февраля 2025 г. 14:00
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
Посол Пакистана: Для нас было бы честью участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана
5 февраля 2025 г. 12:27
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
Официальный представитель: Евросоюз нацелен на углубление энергосотрудничества с Азербайджаном
3 февраля 2025 г. 15:00
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
Спецпредставитель ЕС: Довела недовольство официального Баку до нового руководства в Брюсселе
31 января 2025 г. 13:49
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского зеленого кабеля из Азербайджана
ЕС: С большим интересом следим за проектом Черноморского "зеленого кабеля" из Азербайджана
30 января 2025 г. 16:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi