Келлог заявил, что Россия должна будет пойти на территориальные уступки

России необходимо будет пойти на территориальные уступки, а также сократить свои вооруженные силы и отказаться от их использования в будущем.

России необходимо будет пойти на территориальные уступки, а также сократить свои вооруженные силы и отказаться от их использования в будущем.

Как передает Report со ссылкой на "УНИАН", об этом заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, на уступки "может пойти и Украина". Кроме того, Келлог оценил, насколько эффективными сейчас являются санкции против РФ.

"Они на уровне 6 из 10. Но их реализация на уровне - 3 из 10. Нужны такие санкции, которые бьют по экономике. Мы такое делали в прошлом с Ираном, мы накладывали санкции, которые очень сильно сломили эту страну", - подчеркнул он.