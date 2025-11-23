Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Келлог: США очень близки к завершению войны в Украине

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 06:44
    Келлог: США очень близки к завершению войны в Украине

    Соединенные Штаты находятся очень близко к тому, чтобы добиться мирного завершения войны в Украине.

    Как передает Report, об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

    "Мы всегда говорим, что последние 10 м до цели самые сложные. Мы сейчас находимся в двух метрах, мы почти там", - сказал он.

    Келлог назвал план Вашингтона "хорошим", указав на важность некоторых уточнений.

    "Это хороший план. В нем есть вещи, которые следует упорядочить и несколько лучше разъяснить, но мы почти пришли к этому. Думаю, когда президент [Украины Владимир] Зеленский приедет в Соединенные Штаты, что он, вероятно, сделает, хотя гарантии нет, будет шанс, что этот план сочтут хорошим", - подчеркнул американский чиновник.

    Kelloq: ABŞ Ukraynadakı müharibəni bitirməyə çox yaxındır

