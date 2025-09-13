Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Келлог: 19 дронов в Польше неслучайны, Путин сдвигает границы

    Другие страны
    • 13 сентября, 2025
    • 22:33
    Келлог: 19 дронов в Польше неслучайны, Путин сдвигает границы

    Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог не считает случайностью атаку российских дронов на территорию Польши, а также уверяет, что Украина не проиграет войну.

    Как передает Report со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Келлог сказал на 21-й Ежегодной встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES).

    "Залетело 19 дронов – это не может быть случайностью. Может быть одна ошибочная цель, может две, но не 19", - подчеркнул спецпредставитель президента США.

    По мнению Келлога, российский лидер Владимир Путин "действует целенаправленно, он посылает сигнал и хочет услышать ответ – может ли он еще дальше сдвинуть границы (своих возможных действий - ред.)".

    "Если мы не учтем уроки истории, то мы будем двигаться к третьей мировой войне", – резюмирует Келлог.

    Он также убежден, что Россия уже не одержит победу в войне: "Украина не проиграет эту войну. У украинцев есть моральное преимущество над Россией, это очевидно".

    Келлог подчеркнул, что полная остановка поддержки России со стороны Китая приведет к очень быстрой остановке российской агрессии против Украины.

