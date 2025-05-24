Келлог назвал обмен пленными между РФ и Украиной главным успехом стамбульских переговоров

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келллог назвал обмен пленными между Россией и Украиной, состоявшийся 23 мая, самым позитивным итогом переговоров в Стамбуле.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келллог назвал обмен пленными между Россией и Украиной, состоявшийся 23 мая, самым позитивным итогом переговоров в Стамбуле.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Самый позитивный результат технических переговоров между Украиной и Россией, которые состоялись на прошлой неделе в Стамбуле - планируемое возвращение по 1000 военнопленных с каждой стороны, из которых 400+ уже вернулись", - написал он.

Келлог также указал на весомый вклад главы Минобороны Украины Рустема Умерова в достижение такого результата.

"Нам нужно перемирие - убийства должны прекратиться", - добавил Келоог.

Трамп 23 мая заявил, что между Россией и Украиной согласован масштабный обмен пленными. Через некоторое время украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в течение первого дня обмена в Украину вернулись 390 человек.