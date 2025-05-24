Казначейство США решило снять часть санкций с Сирии

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, официально разрешающую проводить в отношении Сирии ранее запрещенные операции.

Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию, официально разрешающую проводить в отношении Сирии ранее запрещенные операции.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

"За исключением случаев, предусмотренных в пункте "c" настоящей генеральной лицензии, все операции, запрещенные Положением о сирийских санкциях, за исключением операций с участием заблокированных лиц, разрешены", - говорится в документе.

Так, из-под санкций были выведены авиакомпания Syrian Air, нефтяная компания Sytrol, Центральный банк Сирии, несколько нефтегазовых компаний и другие организации.

По сведениям агентства Reuters, госсекретарь США Марко Рубио также подписал указ об отказе от санкций в отношении Сирии на 180 дней для обеспечения стабильного восстановления страны.