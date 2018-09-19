Каждые пять секунд в мире умирает один ребенок

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ По оценке ООН, 6,3 миллиона детей умерли в прошлом году, так и не достигнув 15-летнего возраста, то есть каждые пять секунд умирал один ребенок - в основном из-за нехватки воды, антисанитарии, недостаточного питания и отсутствия доступа к медицинской помощи, передает Reuters, сообщает Report.

Большинство детей - 5,4 миллиона - умерли в первые пять лет жизни, половина из них были новорожденными, следует из отчета. «С помощью простых решений, как (доступ к) лекарствам, чистой воде, электричеству и вакцинации», уровень детской смертности может быть резко сокращен, сказал эксперт детского фонда ООН ЮНИСЕФ Лоуренс Ченди.

Однако если в ближайшее время не предпринять срочные меры, то за период с 2018 по 2030 год умрет 56 миллионов детей младше 5 лет, половина из которых - новорожденные. Половина смертей среди детей младше 5 лет приходится на страны Африки южнее Сахары, где умирает каждый тринадцатый ребенок, так и не достигнув пятилетнего возраста.