Казахстанские железные дороги создают цифровые полигоны для тестирования ИИ

Компания "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги) создает цифровые полигоны для тестирования, апробации и внедрения лучших разработок для железной дороги на основе искусственного интеллекта.

Компания "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги) создает цифровые полигоны для тестирования, апробации и внедрения лучших разработок для железной дороги на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что вице-президент ведущего мирового аналитического агентства IDC Андрей Беклемишев на сессии "Глобальная коалиция по AI: Вектор партнерства и развития" в рамках Международного форума Digital Almaty 2025 поделился глобальными трендами на рынке искусственного интеллекта.

По данным IDC, глобальный объем затрат на ИИ растет в среднем более чем на 30% в год, при этом рынок GenAI в прошлом году более чем удвоился. IDC ожидает, что общий объем глобальных затрат на технологии ИИ к 2028 году составит более 620 млрд долларов США.

Андрей Беклемишев рассказал о некоторых примерах успешного применения ИИ в Казахстане, отметив инициативу "Қазақстан темір жолы" о создании цифровых полигонов. "Полигоны станут ключевыми площадками, где IT-компании, университеты и технопарки смогут не только разработать различные компоненты искусственного интеллекта, но и проверить свои решения на практике, адаптируя их к реальным условиям работы железнодорожного транспорта", - сказал он.