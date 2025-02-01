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Казахстанские железные дороги создают цифровые полигоны для тестирования ИИ

Казахстанские железные дороги создают цифровые полигоны для тестирования ИИ Компания "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги) создает цифровые полигоны для тестирования, апробации и внедрения лучших разработок для железной дороги на основе искусственного интеллекта.
Другие страны
1 февраля 2025 г. 15:33
Казахстанские железные дороги создают цифровые полигоны для тестирования ИИ

Компания "Қазақстан темір жолы" (Казахстанские железные дороги) создает цифровые полигоны для тестирования, апробации и внедрения лучших разработок для железной дороги на основе искусственного интеллекта.

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что вице-президент ведущего мирового аналитического агентства IDC Андрей Беклемишев на сессии "Глобальная коалиция по AI: Вектор партнерства и развития" в рамках Международного форума Digital Almaty 2025 поделился глобальными трендами на рынке искусственного интеллекта.

По данным IDC, глобальный объем затрат на ИИ растет в среднем более чем на 30% в год, при этом рынок GenAI в прошлом году более чем удвоился. IDC ожидает, что общий объем глобальных затрат на технологии ИИ к 2028 году составит более 620 млрд долларов США.

Андрей Беклемишев рассказал о некоторых примерах успешного применения ИИ в Казахстане, отметив инициативу "Қазақстан темір жолы" о создании цифровых полигонов. "Полигоны станут ключевыми площадками, где IT-компании, университеты и технопарки смогут не только разработать различные компоненты искусственного интеллекта, но и проверить свои решения на практике, адаптируя их к реальным условиям работы железнодорожного транспорта", - сказал он.

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