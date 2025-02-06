О нас

Казахстан запускает туристические поезда к празднику Новруз

Казахстан запускает туристические поезда к празднику Новруз Казахстанские железные дороги ("Казахстан Темир Жолы" - КТЖ) запускают два туристических поезда – "Керуен Экспресс" и "Jibek Joly" к празднику Новруз.
Другие страны
6 февраля 2025 г. 10:00
Казахстан запускает туристические поезда к празднику Новруз

Казахстанские железные дороги ("Казахстан Темир Жолы" - КТЖ) запускают два туристических поезда – "Керуен Экспресс" и "Jibek Joly" к празднику Новруз.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на КТЖ, туристические поезда будут курсировать между Казахстаном и Узбекистаном.

"Туристический поезд "Керуен Экспресс" отправится из Алматы и пройдет по маршруту Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Тараз-Алматы. Продолжительность путешествия составит 7 дней – с 21 по 27 марта 2025 года",- говорится в сообщении.

Поезд "Jibek Joly" начнет свой маршрут также из Алматы, следуя по направлению Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Алматы. Тур продлится 6 дней – с 20 по 25 марта 2025 года.

В Туркестане туристы посетят священные места и архитектурные памятники, включая мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и Караван-сарай, воссоздающий атмосферу Великого шелкового пути.

В Ташкенте туристов ждет насыщенная программа, включающая посещение исторического комплекса Хазрати-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолея святого Абу-Бакра Каффали Шаши и Толе-Би.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
Разбившимся в США военым вертолетом управляла женщина-пилот с большим летным опытом
31 января 2025 г. 16:36
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
В Норвегии задержали судно с российским экипажем
31 января 2025 г. 14:19
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi