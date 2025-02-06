Казахстан запускает туристические поезда к празднику Новруз

Казахстанские железные дороги ("Казахстан Темир Жолы" - КТЖ) запускают два туристических поезда – "Керуен Экспресс" и "Jibek Joly" к празднику Новруз.

Казахстанские железные дороги ("Казахстан Темир Жолы" - КТЖ) запускают два туристических поезда – "Керуен Экспресс" и "Jibek Joly" к празднику Новруз.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на КТЖ, туристические поезда будут курсировать между Казахстаном и Узбекистаном.

"Туристический поезд "Керуен Экспресс" отправится из Алматы и пройдет по маршруту Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Тараз-Алматы. Продолжительность путешествия составит 7 дней – с 21 по 27 марта 2025 года",- говорится в сообщении.

Поезд "Jibek Joly" начнет свой маршрут также из Алматы, следуя по направлению Алматы-Туркестан-Ташкент-Самарканд-Алматы. Тур продлится 6 дней – с 20 по 25 марта 2025 года.

В Туркестане туристы посетят священные места и архитектурные памятники, включая мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и Караван-сарай, воссоздающий атмосферу Великого шелкового пути.

В Ташкенте туристов ждет насыщенная программа, включающая посещение исторического комплекса Хазрати-Имам, медресе Барак-Хана, мавзолея святого Абу-Бакра Каффали Шаши и Толе-Би.