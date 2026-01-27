Казахстан за 20 лет привлек около $500 млн израильских инвестиций

Товарооборот между Казахстаном и Израилем за январь–ноябрь 2025 года превысил $162 млн, однако достигнутые показатели пока не отражают полного потенциала экономик двух стран.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром в Астане.

По его словам, возможности для расширения сотрудничества остаются значительными.

"Перед нами стоит четкая цель - дальнейшее наращивание взаимной торговли", - подчеркнул Кошербаев.

Министр сообщил, что в ходе переговоров в Астане особое внимание было уделено взаимодействию в сферах сельского хозяйства и водных ресурсов. Он отметил, что Израиль обладает значительным практическим опытом в этих направлениях, прежде всего в области внедрения современных технологий водосбережения.

"Речь идет не только о подписании соглашений, но и о практическом применении израильских технологий, которыми израильские компании готовы делиться с казахстанскими партнерами", - отметил глава МИД.

Министр также отметил, что за последние 20 лет в экономику Казахстана было привлечено порядка $500 млн израильских инвестиций. По его словам, Астана намерена продолжить сотрудничество в более активном формате, для чего уже определены новые приоритетные направления.

Он также добавил, что сегодня в Астане с участием представителей деловых кругов двух стран состоялся бизнес-форум, направленный на привлечение инвестиций, изучение перспективных направлений сотрудничества и создание условий для прямого взаимодействия компаний Казахстана и Израиля.