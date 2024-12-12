Казахстан возьмет три многомиллиардных займа для покрытия дефицита бюджета

Казахстан возьмет три многомиллиардных займа на покрытие дефицита бюджета.

Казахстан возьмет три многомиллиардных займа на покрытие дефицита бюджета.

Как передает Report со ссылкой на Казинформ, депутаты парламента страны одобрили соответствующие законы.

В частности, Азиатский банк развития (АБР) предоставит Казахстану заем в размере 52,3 млрд японских йен со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.

Заем будет направлен на финансирование дефицита бюджета 2024 года, сообщил агентству депутат Сергей Карплюк.

По его словам, еще один кредит на 52,7 млрд японских йен Казахстан получит от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций со сроком погашения 15 лет. Средства займа позволят обеспечить исполнение всех обязательств государства, принятых на себя в рамках республиканского бюджета на 2024 год.

Кроме того, Международный банк реконструкции и развития выдаст Казахстану заем на сумму 84 млрд японских йен со сроком погашения до 15 сентября 2034 года, в том числе льготный период до 15 марта 2029 года. Соглашение также направлено на обеспечение финансирования дефицита бюджета.

Японская йена была выбрана как валюта займов из-за ее низкой процентной ставки, низкого спреда банков и устойчивой корреляции с казахстанским тенге.