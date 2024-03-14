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Казахстан рискует столкнуться с засухой

Казахстан рискует столкнуться с засухой Казахстану этой весной грозит засуха из-за аналогичного явления в Узбекистане и Кыргызстане.
Другие страны
14 марта 2024 г. 06:20
Казахстан рискует столкнуться с засухой

Казахстану этой весной грозит засуха из-за аналогичного явления в Узбекистане и Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил вице-министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Арсен Жаканбаев.

Он пояснил, что проблема кроется в засухе, повлиявшей на водные ресурсы соседних стран.

"Объем воды в Токтогульском водохранилище Кыргызстана на 300 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. А объем воды в бассейне Чирчика на 100 млн кубометров меньше, чем в прошлом году. Поэтому количество поступающей воды невелико. В этом году могут возникнуть проблемы из-за нехватки этой воды", - уточнил А.Жаканбаев на заседании комитета по аграрным вопросам Мажилиса Казахстана.

По словам чиновника, в зоне риска находятся Туркестанская и Кызылординская области республики. Местному руководству уже рекомендовали сократить посев риса — эта культура требует больше всего воды.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan quraqlıq təhlükəsi ilə üzləşib

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