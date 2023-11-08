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Казахстан поставит в Китай 200 тыс. тонн зерна

Казахстан поставит в Китай 200 тыс. тонн зерна Продовольственная корпорация Казахстана и китайская компания C. P. Trading подписали меморандум по поставке 200 тыс. тонн зерна.
Другие страны
8 ноября 2023 г. 08:32
Казахстан поставит в Китай 200 тыс. тонн зерна

Продовольственная корпорация Казахстана и китайская компания C. P. Trading подписали меморандум по поставке 200 тыс. тонн зерна.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Продкорпорации.

"В рамках 6-й Китайской международной импортной выставки подписан меморандум о сотрудничестве между Продкорпорацией и C. P. Trading по поставке 200 тыс. тонн зерна", - говорится в сообщении.

Ранее министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев сообщил, что республика намерена увеличить поставки зерна в Китай до 1 млн тонн в год.

В середине октября в Минсельхозе Казахстана заявили, что республика планирует сохранить в 2023 году экспортный потенциал пшеницы, несмотря на неблагоприятные погодные условия в основных зерносеющих регионах. По итогам года в Казахстане намерены собрать около 16 млн тонн зерна.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan Çinə 200 min ton taxıl tədarük edəcək

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