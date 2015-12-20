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    ​Казахстан подпишет договор о сотрудничестве с ЕС

    МИД: Наша страна сегодня поддерживают и Евразэс, и Евросоюз

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В понедельник, 21 декабря, запланировано подписание договора об углублении партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Евросоюзом.

    Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщил глава МИД Казахстана Ерлан Идрисов, комментируя визит в Астану верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерики Могерини.

    «Наша страна выступает за трансконтинентальное сотрудничество, сегодня поддерживают и Евразэс, и Евросоюз», — сказал Идрисов.

    Также он уточнил, что Казахстан планирует расширять сотрудничество с ЕС не только в экономике, но также в сфере безопасности, борьбы с терроризмом и преступностью.

    «Договор, который мы подписываем, отражает нашу готовность концептуально перейти к новым отношениям», — отметил министр иностранных дел Казахстана.

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