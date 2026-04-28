Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Казахстан перераспределит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"

    • 28 апреля, 2026
    • 08:08
    Казахстан перераспределит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по Дружбе

    Казахстан в связи с корректировкой графика транзита нефти по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ Шведт) на май 2026 года проведет перераспределение экспортных объемов в размере 260 тыс. тонн.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики РК, данные объемы будут направлены по альтернативным маршрутам.

    Согласно информации, 100 тыс. тонн нефти планируется отгрузить через порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн - по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    В ведомстве отметили, что перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер.

    "Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки", - сообщила советник министра - официальный представитель Министерства энергетики Асель Серикпаева.

    Qazaxıstan "Drujba" tranzit tənzimləmələri səbəbindən 260 min ton nefti yenidən bölüşdürəcək

    Число погибших при пожаре в Москве выросло до восьми - ОБНОВЛЕНО

    В Баку при поддержке УЕФА прошел семинар по защите прав детей

    Роберт Абела объявил досрочные выборы на Мальте на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых выплат (январь-март, 2026 г.)

    Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему страховых премий (январь-март, 2026)

    Сборная Азербайджана по мини-футболу возглавила мировой рейтинг

    Report и Baku TV подписали меморандум о сотрудничестве с китайским агентством CCTV+

    Переселившимся в поселок Гырмызы базар 16 семьям вручены ключи от квартир

    Сухейль Аль-Мазруи: Сейчас подходящий момент для выхода ОАЭ из ОПЕК

