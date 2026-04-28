Казахстан перераспределит 260 тыс. тонн нефти из-за корректировки транзита по "Дружбе"

Казахстан в связи с корректировкой графика транзита нефти по системе "Дружба" в направлении Германии (НПЗ Шведт) на май 2026 года проведет перераспределение экспортных объемов в размере 260 тыс. тонн.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство энергетики РК, данные объемы будут направлены по альтернативным маршрутам.

Согласно информации, 100 тыс. тонн нефти планируется отгрузить через порт Усть-Луга, еще 160 тыс. тонн - по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

В ведомстве отметили, что перенаправление потоков согласовано с грузоотправителями и носит операционный характер.

"Изменение маршрутов транспортировки не влияет на исполнение годового плана добычи нефти. Действующая транспортная инфраструктура позволяет Казахстану в полном объеме обеспечить стабильность экспорта и бесперебойные поставки сырья на мировые рынки", - сообщила советник министра - официальный представитель Министерства энергетики Асель Серикпаева.