Казахстан и Южная Корея реализуют совместные проекты на $3,9 млрд

Казахстан и Южная Корея обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также вопросы расширения взаимодействия в сферах промышленности, строительства и геологии.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство промышленности и строительства страны, обсуждения состоялись на встрече министра промышленности и строительства Казахстана Ерсайына Нагаспаева с министром торговли, промышленности и ресурсов Республики Корея Ким Чон Кваном.

Нагаспаев подчеркнул важность участия корейских компаний в проекте Alatau City, который предусматривает специальный правовой режим для привлечения инвестиций и внедрения современных технологий. Отдельно обсуждалось развитие сотрудничества в геологической сфере, включая взаимодействие с Корейским институтом геонаук и минеральных ресурсов (KIGAM) и подготовку совместной дорожной карты.

Корейская сторона выразила заинтересованность в расширении партнерства в сферах промышленности, инфраструктуры и критически важных ресурсов.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по наращиванию двустороннего сотрудничества и обсудили подготовку к 11-му заседанию Межправительственной комиссии.

По данным Министерства промышленности и строительства Казахстана, на сегодняшний день промышленная кооперация между Казахстаном и Южной Кореей включает 46 совместных проектов с общим объемом инвестиций около $3,9 млрд. Проекты охватывают производство легковых автомобилей Hyundai и Kia, выпуск грузовой техники и автобусов Hyundai, строительство ферросплавного завода с участием SAC Co, а также производство бытовой техники совместно с Samsung Electronics.