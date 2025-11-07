Казахстан и США разработают одно из крупнейших месторождений вольфрама в мире

Казахстанская "Тау-Кен Самрук" и американская Cove Capital объявили о создании совместного предприятия для разработки одних из крупнейших неосвоенных месторождений вольфрама в мире.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом говорится в сообщении компании "Самрук-Казына".

Компании подписали соглашение о совместной разработке вольфрамовых месторождений "Северный Катпар" и "Верхнее Кайракты", расположенные в Карагандинской области. Объем инвестиций – порядка $1,1 млрд.

"Начаты подготовительные работы по составлению окончательного технико-экономического обоснования по проекту Северный Катпар, в том числе мощностей по первичной нефтепереработке в Казахстане по производству паравольфрамата аммония", - говорится в сообщении.

Месторождения являются одними из крупнейших в мире, общие запасы вольфрама по JORC составляют 410 тыс. тонн. Реализация проекта внесет вклад в развитие отечественной горнодобывающей отрасли, подчеркнули в "Самрук-Казына".