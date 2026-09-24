Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрд

Казахстан и Индия рассчитывают в ближайшем будущем увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд, а в перспективе - до $3 млрд.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Kazinform, об этом заявил посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал.

По его словам, политические отношения между двумя странами развиваются позитивно, однако торгово-экономическое сотрудничество пока не соответствует имеющемуся потенциалу. Основными препятствиями остаются транспортная связанность, состояние инфраструктуры и таможенные вопросы.

Посол отметил активизацию контактов между деловыми кругами двух стран.

По его словам, Казахстан посетила делегация из 46 индийских фармацевтических компаний, которая провела встречи примерно с 200 представителями местного бизнеса. В свою очередь, около 112 казахстанских предпринимателей из 70 компаний приняли участие в деловом форуме в Индии.

Тангал подчеркнул, что Казахстан может поставлять в Индию нефть, уран и другие минеральные ресурсы. Индия, со своей стороны, способна расширить экспорт фармацевтической продукции, машиностроительного оборудования, продуктов питания и электроники.

В настоящее время в Казахстане работают около 600 компаний с индийским капиталом.