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    Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрд

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 11:58
    Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрд

    Казахстан и Индия рассчитывают в ближайшем будущем увеличить объем взаимной торговли до $1 млрд, а в перспективе - до $3 млрд.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Kazinform, об этом заявил посол Индии в Казахстане Сайлас Тангал.

    По его словам, политические отношения между двумя странами развиваются позитивно, однако торгово-экономическое сотрудничество пока не соответствует имеющемуся потенциалу. Основными препятствиями остаются транспортная связанность, состояние инфраструктуры и таможенные вопросы.

    Посол отметил активизацию контактов между деловыми кругами двух стран.

    По его словам, Казахстан посетила делегация из 46 индийских фармацевтических компаний, которая провела встречи примерно с 200 представителями местного бизнеса. В свою очередь, около 112 казахстанских предпринимателей из 70 компаний приняли участие в деловом форуме в Индии.

    Тангал подчеркнул, что Казахстан может поставлять в Индию нефть, уран и другие минеральные ресурсы. Индия, со своей стороны, способна расширить экспорт фармацевтической продукции, машиностроительного оборудования, продуктов питания и электроники.

    В настоящее время в Казахстане работают около 600 компаний с индийским капиталом.

    Сайлас Тангал Товарооборот Казахстан Индия
    Qazaxıstan və Hindistan ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir
    Kazakhstan, India plan to increase mutual trade to $1 billion in near future
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