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    ​На борту разбившегося А320 были трое граждан Казахстана

    МИД страны подтверждает факт гибели своих граждан

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Трое граждан Казахстана находились на борту разбившегося во Франции лайнера А320, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Министерство иностранных дел Республики Казахстан (РК) подтверждает факт гибели граждан РК Имангалиева Ербола Базаралиновича (1965 года), Исенгалиевой Айжан Сарымовны (1966 года) и Имангалиева Адиля Ерболовича (1989 года), находившихся на борту самолета авиакомпании Germanwings, потерпевшего крушение на юге Франции 24 марта", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

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