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    ​Тяжелое ДТП произошло на юге Казахстана: погибло 15 человек

    В результате ДТП автомобиль Газель-2705 столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter

    Баку. 20 апреля. REPORT. AZ/ В Жамбылской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого погибли 15 граждан Кыргызстана, передает Report со ссылкой на МЧС Кыргызстана.

    Авария произошла накануне на 487 км автодороги Алматы - Екатеринбург. Автомобиль "Газель-2705" столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

    В результате столкновения транспортные средства загорелись, на месте пожара были обнаружены 14 сгоревших тел - водитель автомашины "Газель" и 13 пассажиров микроавтобуса, трое из них дети. "Еще один пассажир микроавтобуса скончался от полученных травм в больнице города Приозерска Карагандинской области", - сообщает сайт министерства.

    Еще пять человек с различными травмами были госпитализированы.

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