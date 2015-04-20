​Тяжелое ДТП произошло на юге Казахстана: погибло 15 человек

Баку. 20 апреля. REPORT. AZ/ В Жамбылской области Казахстана произошло ДТП, в результате которого погибли 15 граждан Кыргызстана, передает Report со ссылкой на МЧС Кыргызстана.

Авария произошла накануне на 487 км автодороги Алматы - Екатеринбург. Автомобиль "Газель-2705" столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

В результате столкновения транспортные средства загорелись, на месте пожара были обнаружены 14 сгоревших тел - водитель автомашины "Газель" и 13 пассажиров микроавтобуса, трое из них дети. "Еще один пассажир микроавтобуса скончался от полученных травм в больнице города Приозерска Карагандинской области", - сообщает сайт министерства.

Еще пять человек с различными травмами были госпитализированы.